Soyuq suda üzmək faydalıdır? - Araşdırma

Buzlu suda üzmənin faydası olmadığı üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerika Ürək Assosiasiyası araşdırmaların nəticəsində belə xəbərdarlıq edib.

Buzlu, soyuq suda üzməyin immun və ürək-damar sistemini gücləndirməsi ilə bağlı fikirləri təsdiqləyən sübutlar aşkarlanmayıb. Buzlu suda üzməyin ziyanları isə artıq məlumdur. Mənfi 15,5 dərəcə havada suda üzən zaman ürək döyüntüsü və qan təzyiqi qəfil artır, qan daha çox daxili orqanlara istiqamətlənir, aşağı və yuxarı ətraflarda qan dövranı minimuma enir. Bütün bunlar sürətlə hipotermiyaya yol açır. Uzun müddət soyuq suda olmaq ürək əzələsinə də zərər verə bilər.

