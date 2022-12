Bir neçə dəqiqə əvvəl "Qarabağdakı erməni separatçıların tör-töküntüləri və Qarabağdakı quldur rejimin "dövlət naziri", milyarder Ruben Vardanyan feysbukda canlı yayım açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, son vəziyyət haqqında məlumat vermək istəyərkən canlı yayım qəfil qapanıb.

"İnternet kəsilməsi səbəbindən canlı əlaqə kəsilib. Sabah görüşəcəyik", - deyə Vardanyan qeyd edib.

