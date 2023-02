Təbii sakitləşdirici olan albalının heç bilinməyən faydaları

Görünüşü və dadı ilə iştah açan yayın ən dadlı meyvələrindən albalı min bir dərdə dərmandır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, albalının A, B və C vitamini, maqnezium və kalsium baxımından zəngin olduğunu söyləyən prof. dr. Ziya Mocanın fikrincə, təbii sakitləşdirici olaraq bilinən albalı sinir sistemini də gücləndirir. Həmçinin bilinməyən olduqca çox faydası vardır…

- Tərkibindəki A vitamini ilə dərini gözəlləşdirir.

- Uşaqların inkişafında yardımçıdır.

- Qan damarlarının sağlamlığını qoruyur.

- Bədəni toksinlərdən təmizləyir.

- Yüksək pektin maddəsi və həll olunan liflər sayəsində xolesterolu azaltma təsirinə malikdir.

- Fosforla zəngin albalı sinir sistemini gücləndirir.

- Sakitləşdirici xüsusiyyətə malikdir.

- Müntəzəm albalı yeyilməsi Alzheimer xəstəliyinə qarşı da təsirlidir.

- Tərkibindəki antioksidantlar sayəsində xərçəngə qarşı qoruyucudur.

- Hər gün bir ovuc albalı yeyin.

- Albalının tərkibindəki flavonoidlər oynaq xəstəliklərinə faydalıdır.

- Podaqra və revmatoid artrit xəstəliyi olanların albalı yeməsi ağrılarını azalda bilər.

- Albalının sapları sidikqovucudur.

Lakin hər şeyin ifratı zərər olduğu kimi, albalının da yeyilməsində dozasına diqqət edilməli, xroniki xəstəlikləri olanlar yeməməlidir.

