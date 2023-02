ABŞ-nin nümayəndəsi R'Bonnie Qabriel “Kainat gözəli” (“Miss Universe 2022”) beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin qalibi olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 71-ci beynəlxalq müsabiqə Nyu Orleanda keçirilib.

84 ölkədən təmsilçinin iştirak etdiyi müsabiqədə ikinci yeri Venesueladan olan iştirakçı, üçüncü yeri isə Dominikan Respublikasından olan iddiaçı tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.