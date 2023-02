Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva həyat yoldaşı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həyat yoldaşının doğum gününü qeyd edərək paylaşıma qeyd edib: "Neçə belə illərə... Günün mübarək, həyatımın yoldaşı".

