Heyva dəriyə antiseptik təsir edir, dərini dartır, cavanlaşdırır, təravətləndirir, ağardır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən üz dərisini cavanlaşdıran heyva maskasını təqdim edir.

Orta ölçüdə olan 1/2 heyvanın əti blenderdə əzilir, 1 çay qaşığı bal, 1 yumurtanın sarısı və 1 çay qaşığı badam yağı əlavə olunur və yaxşı qarışdırırlır. Maskanı təmiz üz dərisinə qalın qatla çəkib 20 dəqiqə saxlayın və sonra ilıq su ilə yuyun.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.