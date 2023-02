Gündə 5 badam yesək görün nə baş verər? - Badamın faydaları

Kalori defisiti olan pəhriz çəkinin azaldılması üçün ən populyar yanaşmalardan biridir, lakin bəzi qida əlavələri də faydalı ola bilər. Bəzi qoz növləri, misal üçün, onların mürəkkəb qidalanma profilinə görə maddələr mübadiləsini sürətləndirə bilər.

Metbuat.az “MedikForum”a istinadən xəbər verir ki, yeni tədqiqatın göstərdiyinə görə, gündə cəmi 5 badamın qəbul edilməsi qanda faydalı yağların səviyyəsini artıraraq, çəkinin azaldılmasında kömək edə bilər.

Gündəlik badam qəlyanaltıları fiziki məşğələlərin piyyandırma effektini gücləndirə bilər. Tədqiqat göstərib ki, cəmi 57 qram qoz qəbul edən iştirakçılarda məşqdən sonra qanda daha çox faydalı piy müşahidə olunub. Bundan əlavə, gündəlik badam istehlakı maddələr mübadiləsini dəyişdirir, iltihabı və stressi azaldır.

Badamın tərkibində stressdən sonra metabolik bərpanı dəstəkləyə bilən qida maddələri və polifenolların unikal və mürəkkəb qarışığı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.