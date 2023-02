Bu qida məhsulları qan təzyiqini salır

Hipertoniya adlanan yüksək qan təzyiqi o deməkdir ki, sizin ürəyiniz bütün bədəninizə qanı ötürmək üçün daha intensiv işləmək məcburiyyətində qalır. Bu təhlükəli ola bilər, onu müalicə etməsəniz, ürək böhranları və insultlar kimi ciddi və təxirəsalınmaz hallara səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüksək tərkibdə duz pəhrizi əsas hipertoniya amillərindən biridir.

Bu, onunla bağlıdır ki, duz bədəni suyu saxlamağa məcbur edir, bu əlavə su isə qan damarlarının divarlarına təzyiq göstərir. Rasiona kalium tərkibli qida məhsullarının əlavə edilməsi qan təzyiqinin azaldılması üçün duzdan imtina edilməsi ilə müqayisədə daha səmərəli ola bilər.

Kaliumla zəngin qida məhsulları: pomidor püresi, maya, protein tozu, qızardılmış püstə, kişmiş, qarışıq quru meyvələr, gavalı, balqabaq toxumu, təzə cəfəri, səhər yeməyi üçün kəpəkli taxıl, badam yağı, banan.

