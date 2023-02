"Neftçi" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, "ağ-qaralar" braziliyalı hücumçu Mateus Saldanyanın keçidini həll edib.

Qeyd edək ki, forvard son olaraq Yaponiyanın "Cef Yunayted İtixara Tiba" klubunun formasını geyinib.

