"Terrorçunun hərəkətini bağışlamayacağam” - Kadırov

Çeçenistanın lideri Ramzan Kadırov Quranı açıq şəkildə yandıran danimarkalı siyasətçi Rasmus Paludanı “dini terrorçu” adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, terrorçunun məqsədi müsəlmanları təxribata çəkməkdir.

“Mən öz müraciətimdə çox şeyi bağışlayardım, amma dünyadakı 1,5 milyard müsəlman kimi, dini terrorçunun bu hərəkətini bağışlamayacağam. Siz bunun təxribat olduğunu və bunun ardınca qayğıkeş müsəlmanların ədalətli reaksiyası ilə nəticələnəcəyini yaxşı bilə-bilə buna niyə icazə verirsiniz?"

Qeyd edək ki, Paludan aksiyalarını Stokholmda və Kopenhagendə keçirib.

