Bu 3 ərzaq 90% hallarda xərçəng yaradır

Bu qidalardan imtina etməklə, orqanizmdə xərçəngin inkişafını əngəlləyə, qoruna bilərsiz.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloq Mixail Qinzburq bədəndə bədxassəli şişlərin mutasiyalarını tətikləyən ərzaqları açıqlayıb.

“Daxildə çox iltihab olduqda elə bir maddə ayrılır ki, damar şəbəkəsini stimulə edib uzadır, bəd hüceyrələrin bölünüb çoxalmasına səbəb olur.

Orqanizm daxili iltihabı isə bəzi ərzaq tipləri artırır. Bunlar şəkər tərkibli qidalar, emal olunmuş ət məhsulları və transyağları, hətta bitki yağları, xüsusən günəbaxan artırır.

Bunları çox yeyənlərdə iltihabi proseslər başlayır, psixi və sinir sistemi də zədələnir.

Beynin neyroiltihabı olan insanlar depressib, təşvişli, əsəbi olur.

Təəssüf ki, hazırda bu qidalar uşaqlıqdan insanın rasionundadır. Ona görə 30 yaşdan sonra artıq problemlər başlayır”.

