Türkiyədə təbii fəlakətlə əlaqədar olaraq orta məktəblərdə təhsilə ara verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Naziri Mahmut Özer məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə bütün məktəblərdə fevralın 13-nə qədər tətil elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.