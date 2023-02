Sitrus meyvələri xərçəngdən qoruyur

Yaponiyada aparılan tədqiqatın həftədə üç dəfə sitrus meyvələrini qəbul edən iştirakçılarının xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalı bu meyvələri həftədə iki dəfədən az qəbul edənlərlə müqayisədə daha az idi.

Böyük Britaniyadan olan həkim Cenifer Robinson təsdiq edib ki, sitrus meyvələri bağırsaq xərçəngi, prostat xərçəngi və süd vəzisi xərçəngi kimi bəzi xərçəng növlərinin qarşısının alınmasında rol oynaya bilər.

Metbuat.az tibbi mənbələrə istinadla xəbər verir ki, həkim sözlərinə görə, tədqiqat dəqiq deyil, lakin o göstərib ki, sitrus meyvələri bir neçə xərçəng növləri ilə mübarizədə kömək edə bilərlər.

Amerika Xərçəng Tədqiqatları İnstitutu qeyd edib ki, sitrus meyvələrinin bir növü olan portağal antioksidant və xərçəngdən qorunmanın digər formalarını təmin edə bilər. Tərkibində qida lifi olan məhsulların kolorektal xərçəng xəstəliyinin azaldılması ehtimalına malik olduğuna dair inandırıcı sübutlar var.

Məsələn, sitrus meyvələri yaxşı lif mənbəyidir ki, bu da onların xərçəng riskini azaltmağa kömək edə biləcəyi nəzəriyyəsini artırır. Tibbi ekspert, doktor Den Brennan sitrus meyvələrinin flavonoidlər də daxil olmaqla fitonutrientlərlə zəngin olduğunu təsdiqləyib. Doktor Brennan tərəfindən təsdiqlənən araşdırmalara görə, flavonoidlər bəzi xərçəng növlərinin inkişafının qarşısını almağa kömək edə bilər.

Gündəlik rasionunuza sitrus meyvələri daxil edərək, sağlam və müxtəlif qidalanma yolunda addımlayırsınız.

