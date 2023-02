Hər gün 100 qram araq içəndə nə baş verir? - AÇIQLAMA

Damar cərrahı Aleksey Svetlikov müsahibəsində hər gün bir stəkan araq içdikdə orqanizmdə nə baş verə biləcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, hər gün 100 qram araq içdikdə nələrin baş verəcəyini açıqlayıb.

“Əgər alkoqol hər gün insan orqanizminə daxil olursa , mədədə normal həzmə cavab verən bakteriyaları məhv edir.

Alkoqol orqanizmə birbaşa təsir edir. Alkoqolun az təhlükəsiz dozası yoxdur. Sinir sistemi əziyyət çəkdiyindən insanın psixi vəziyyətini pozur, yaddaş problemləri yaranır və asılılıq yaradır.

Alkoqol aşağıda qeyd edilən riskləri artırır; Pankreatit, xərçəng, qaraciyər serrozu, hiperhəssaslıq, işemik ürək xəstəliyi,ateroskleroz.

Qan təzyiqini artırmaq üçün yuz qram kifayət qədədir

Alkoqolizm müəyyən etmək üçün narkoıoq yalnız üç sual verə bilər ;

“Sevdikləriniz sizdən içməyi dayandırmağı xahiş edib?”



“Heç sərxoş halda etdiyinizdən utanmısınızmı?”



“Heç səhər sərxoş olmaq istəmisinizmi?”

Əgər hər üç sualdan hansınasa HƏ cavabı verilirsə, o zaman insanın spirtli içki ilə problemi var.

Alkoqolizmin əlamətləri:

- Sərxoş olduqda miqdara nəzarətin itirilməsi.



- Asma sindromu



- Sərxoş dövrlər



- Dərinin sürətli qocalması



- Damarların varikozu



- Göyərmə



- Dəri kapilyarının qopması

