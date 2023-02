Qaziantepin İslahiye rayonunda anası Kadriye Yılmaz 1993-cü ildə şəhid olan oğlu Zəfər Yılmazın adı verilən mənzilin dağıntıları altında həyatını itirib.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, 6 fevralda baş verən zəlzələdə vəfat edən Kadriye Yılmazın cəsədi 6 gündən sonra tapılıb.

Həmçinin dağılan mənzildən şəhidin və şəhid anasının əşyaları ilə bərabər türk bayrağı da çıxarılıb. Dağıntılar altından çıxarılan Türkiyə bayrağı həmin ərazidə asılıb.



