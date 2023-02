Dünən axşam Hatayda meydana gələn 6,4 və 5,8 ballıq zəlzələ dağıntılara səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, dağılan binalardan biri də Memarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxana binası olub.

Bundan öncəki zəlzələlərdə binada qismən dağıntılar olsa da, dünən axşam tamamilə yerlə-yeksan olub. Yalnız binanın yanğın zamanı çıxış üçün tikilən pilləkənləri sağlam şəkildə dayanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.