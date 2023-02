Qıtığotu kökü və bal immuniteti möhkəmləndirir

Qıtığotu kökü qədim zamanlarda müalicəvi vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Keçmişdə qıtığotu kökünün köməyi ilə bir çox xəstəlikləri - müxtəlif iltihablar, sidik kisəsi xəstəlikləri, podaqra, revmatizm, radikulit, oynaq xəstəlikləri və s. - müalicə edirdilər.

Həmçinin qıtığotu kökündən həm keçmişdə, həm də indi çox dadlı və faydalı sous hazırlayırlar. Bu sous ət xörəklərində istifadə olunur. Sous iştahanı artırır, həzm traktına iltihabəleyhinə təsir edir.

Müasir zamanlarda da bu bitki müalicəvi vasitə kimi istifadə olunur. Radikulit, oynaq xəstəlikləri zamanı qıtığotu kökü sürtgəcdən keçirilir, pambıq əskiyə çəkilir və ağrıyan nahiyəyə qoyulur. Bu vasitə ağrıları və iltihabı azaldır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, qıtığotu kökü soyuqdəymə xəstəlikləri zamanı və həmçinin bu xəstəliklərin profilaktikası məqsədi ilə istifadə olunur və çox yaxşı effekt verir.

Belə hesab olunur ki, bu bitkinin güclü xərçəng əleyhinə təsiri var.

Qıtığotu kökü immuniteti gücləndirir. Bu bitkidən xüsusi immunitet gücləndirən vasitə hazırlayırlar.

Resept:

Qıtığotu kökü benderdən keçirilir və eyni miqdarda duru balla yaxşı qarışdırılır. Bu vasitəni soyuducuda saxlayın və immuniteti möhkəmləndirən vasitə kimi daim istifadə edin. Bu vasitəni gün ərzində 2-3 dəfə 1 çay qaşığı olmaqla qəbul edin.

