Anar küsülü olduğu Nigarı müdafiə etdi - Müğənni ona belə cavab verdi / FOTO

Stilist Anar Ağakişiyev ötən gün küsülü olduğu Nigar Camala hücum çəkən sürücüyə irad bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin müdafiəsinə qalxan Anar "Maqazin aze" instaqram səhifəsində paylaşılan videoda "Dövlətə xidmət etmişəm" deyən sürücüyə bu sözləri yazıb:

"Dövlətə xidmət etmisən deyə, başımızda oturmalısan? Eyni hal mənim başıma da gəlmişdi deyə, yazıram. O da eyni ifadəni işlətmişdi. Biz incəsənət işçiləri bu ölkədə turp əkirik? Hər nə olsa da, xanım söyüş söysə belə, o kobud hərəkətin heç yeri yox idi, ay dövlətə xidmət edən müəllim!".

Nigar da bununla bağlı çıxan xəbərə etinasız yanaşmayıb. Sənətçi "Anardan belə jest gözləməzdim, çox xoş oldu mənə, təşəkkür edirəm" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Anarla Nigar 6 ildir küsülüdür. Onlar “Altın Kelebek” mükafatları zamanı qalmaqal yaşamışdılar.



