Yumurta qabığının inanılmaz faydaları

Yumurta qabığının orqanizmə faydaları müxtəlifdir. Bu faydaları aşağıdakı kimi sadalaya bilərik:

- Dişlərin sağlamlığını qoruyur

- Sümük rezorbsiyasının qarşısını alır

- Dəri hüceyrələrini yeniləyir

- Güclü kalsium əlavəsi sayılır

- Saçları qidalandırır

- Dərinin qıcıqlanmasının qarşısını alır

