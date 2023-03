Dərman əvəzinə şüyüd - 10 dərdə dərman

Rasionunuza şüyüd əlavə etsəniz, sizin sağlamlığınız daha da yaxşılaşacaq.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, yüksək qan təzyiqi, qəbizlik, mədə və ya sidik kisəsi ağrıları ilə bağlı probleminiz varsa, gündəlik qidaya şüyüd əlavə etdikdə dərmanlardan canınızı qurtaracaqsınız.

Şüyüddən ürək xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün bir sıra dərmanlar yaradılıb.

Şüyüdün tərkibindəki anetin təbii damar genişlənməsini təşviq edir, qan laxtalarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır və beyin də daxil olmaqla bütün orqanlara qan axını yaxşılaşdırır.

Şüyüd hətta mədə və ya bağırsaq xoraları üçün də istifadə olunur. Spazmları aradan qaldırır.

Şüyüd dəyişikliyi çox zəngin tərkibə malikdir. Bu bitkinin tərkibində əsas sink, şüyüd efir yağı və müxtəlif vitaminlər də daxil olmaqla geniş spektrli elementlər var.

Təbii qarışımı almaq üçün çaydana bir xörək qaşığı şüyüd toxumu qoyun və üzərinə 0,5 litr qaynar su tökün.Toxumların yaxşı buxarlanması və bütün qiymətli maddələrin suya verilməsi üçün 40 dəqiqə salfet və ya dəsmal altında infuziya buxarlansın.Yaranan həlimi acqarına deyil, gündə ən azı 7-10 dəfə 3 qurtum içilməlidir.

Müalicə kursu bir həftədir, bundan sonra profilaktika üçün hər ay 2-3 gün müddətində istifadə edilə bilər.

