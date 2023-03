Bu quru meyvə 2 saata şəkəri salır

İki saat ərzində qan şəkəri əhəmiyyətli dərəcədə azaldan qurudulmuş meyvələr haqqında dietoloq İqor Strokov danışıb.

Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, qan şəkəri sıçrayışına qarşı müdafiə arsenalında ən yaxşı silah kişmişdir.

2-ci tip şəkərli diabetlərdə qanda şəkərin səviyyəsi öz ixtiyarına buraxılsa, zərərli ola bilər. Bu vəziyyətdə olan insanlar qanda şəkərin sıçrayışlarının qarşısını almaq üçün alternativ vasitələr tapmalıdırlar. Çünki normal olaraq işi görən insulini yoxdur. Xoşbəxtlikdən, araşdırmalar göstərir ki, şəkərli qəlyanaltı kömək edə bilər.

Dəmir, lif, polifenollar və digər faydalı maddələrlə zəngin olan kişmiş daha əlverişli qida profilinə malik məşhur qəlyanaltı qidasıdır.

Bundan əlavə, tədqiqat iki saat ərzində qanda şəkərin səviyyəsini aşağı sala biləcəyi haqqında danışarkən qeyd etdi ki, əvvəlki araşdırmalar meyvələrdən fruktozanın orta dərəcədə istehlakının qanda şəkərin səviyyəsinə faydalı təsir göstərdiyini sübut edib. Gecə zülallı qəlyanaltı qəbul etmək qanda şəkəri artırır. Bir neçə kişmişin orqanizmə qəbulu qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.