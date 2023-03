Bu qida qocalma prosesini ləngidir

Hər kəs gəncliyini uzun müddət saxlamaq istəyir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, qidalanma mütəxəssisi Mixail Qinzburq qocalma prosesini ləngitməyə kömək edə biləcək məhsulu açıqlayıb.

O, bitki zülalını qeyd edərək, bu maddənin lazımi miqdarının cücərmiş lobyada olduğunu bildirib.

Ekspert izah edib ki, bitki mənşəli zülal xüsusən 40 yaşdan yuxarı insanlar üçün faydalıdır.

Bununla belə, onun fikrincə, uşaqlar və gənclərin ət, balıq, yumurta və s. tərkibində ola bilən heyvani zülallardan istifadə etməsi daha vacibdir.

