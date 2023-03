Martın 23-dən etibarən Ramazan ayı başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, builki orucluq yaz fəslinə təsadüf etdiyindən aclıq və susuzluq daha çox hiss olunacaq. Lakin necə edək ki, həm oruc tuta bilək, həm də aclıq hissini azaldaq?

Mütəxəssislər bildirirlər ki, aclıq hissini azaltmaq və gün boyu enerjili olmaq üçün imsak zamanı xüsusi qidalar qəbul olunmalıdır.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.