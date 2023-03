Peyğəmbərin yetişdirdiyi və ən yaxşı dediyi xurma hansıdır?

Ramazan ayında iftar süfrələrimizi bəzəyən, sağlamlığa həddən artıq faydalı olan xurmanın müxtəlif çeşidləri var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xurmanın ən yaxşı növlərini təqdim edir:

Açve xurması

Sehr və zəhərin qarşısını aldığı deyilən Açve xurmasının Məhəmməd Peyğəmbərin (s) öz əlləri ilə əkildiyi bildirilir.

Kəhrabə xurması

Tərkibindəki yüksək lif səbəbiylə insanı uzun müddət saxlayır.

Paxlava xurması

Qəhvəyi rəngdə, yüksək şirinlik nisbətinə malik olan paxlava xurması böyük və ətli çeşiddir. Bu növün qan əmələ gətirmə xüsusiyyəti yüksəkdir.

Behri yaş xurma

Ramazan süfrələrində nadir hallarda rast gəlinən bu xurma təzə xurmadan daha sərtdir. Xüsusilə hamilə və laktasiya dövründə olan qadınlara tövsiyə olunur.

Bern xurması

Yüksək lif tərkibinə malik Berni Xurması rəvayətə görə, Məhəmməd Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Xurmanın ən yaxşısı bernidir”.

Diheyni xurması

Qara rəngli və orta ölçülüdür. Doyurucu xüsusiyyəti ilə oruc tutanların uzun müddət toxluq hiss etməsini təmin edə bilir.

Hudri xurması

Qan qurucusu təsirə malikdir. Hudri xurması Həcc və Ümrə ziyarətləri zamanı verilir.

Hülva təzə xurma

Gavalıya oxşayan Hülva Hurma ərəblərin qonaqlarına təqdim etdikləri xoş qoxu və dada malikdir. Hamilə və laktasiya edən qadınlara tövsiyə olunan yaş xurmalardan biridir.

İran xurması

İranda yetişdirilən bu xurma çox yumşaq və şirindir. Qara rənglidir və nazik qabığa malikdir.

Mebrum xurması

Mebrum xurma dedikdə ağlınıza gələn, qəhvəyi, nazik dərili, dadlı və qidalı olmasıdır. Həcc və Ümrə ziyarətləri zamanı daha çox süfrələrdə rast gəlinir.

Mədinə Medjul xurması

Mədinə xurması açıq qəhvəyi, iri, ətli, yumşaq və çox dadlıdır.

Rabia xurması

Yüksək lif tərkibli qalın qabıqlı bir növdür. Xərçəng və ürək-damar xəstəliklərinə qarşı qoruyucu təsirə malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.