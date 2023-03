Oruc tutaraq necə sağlam arıqlamaq olar? - İftardan 3 saat sonra bunu edin

Oruc tutarkən təxminən 12 saat ac qalırıq. Bu, maddələr mübadiləsimizin yavaşlamasına və kökəlməyə səbəb olur. Amma Ramazan ayında əməl edəcəyiniz sağlam qidalanma kökəlməyin qarşısını ala bilər.

Ramazanda kökəlmənin əsas səbəbi sahur və iftar süfrələrində bütün günü ac qalacağınızı düşünərək çox yemək yeməyinizdir.

Bu fikirlə edilən ən böyük səhvlərdən biri yüksək kalorili, lakin qidalanma və doyma baxımından aşağı olan qidaları istehlak etməkdir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramazanda kökəlməmək üçün toxluq hissi yüksək, lakin kalorisi az olan qidalardan istifadə etmək lazımdır.

Sahurda diqqət edilməli məqamlar:

İlk edilən səhv sahurdan əvvəl oruc tutmaqdır. Sahurdan əvvəl oruc tutmaq qan şəkərinizin nizamsız olmasına səbəb ola bilər.

Sahurda qan şəkərinin yüksəlməməsinin qarşısını alacaq yulaf və ya qəhvəyi çörək kimi karbohidratların istehlakına üstünlük vermək lazımdır.

Sahur yeməklərində yumurta mütləq yeyilməlidir. Eyni zamanda zülalla zəngin olan süd, qatıq, az duzlu pendir kimi qidalar sahur süfrənizdə mütləq yerini almalıdır.

Sahurda lif qəbulunu artırmaq üçün meyvə və çiy tərəvəzlər istehlak edilməlidir.

Sahurda gün ərzində susuzluq yaradacaq duzlu və ədviyyatlı yeməklərdən uzaq durulmalıdır.

İftarda diqqət etməli olduğunuz şeylər bunlardır:

Oruc tutarkən qan şəkəriniz gün ərzində düşdüyü üçün iftar vaxtı qısa zamanda çox yemək istəyirsiniz. Ancaq bu yanlışdır və iftarda yavaş-yavaş yemək lazımdır.

İlk iftar zamanı bir və ya iki stəkan su içməli, sonra xurma və ya zeytun yeyilməlidir. Sonra yüngül şorba ilə yeməyə başlaya bilərsiniz.

Şorbanı içdikdən sonra təxminən 15 dəqiqəlik fasilə verməli və bu fasilədən sonra əsas yeməyə başlamalısınız.

Yeməyinizi bitirdikdən dərhal sonra desert yemək yanlışdır. Bunun üçün bir az gözləməli və iftardan bir neçə saat sonra desertinizi istehlak etməlisiniz.

Gəlin məşqdən danışaq...

Ramazanda qidalanmamızdakı tam dəyişiklik bədənimiz üçün lazım olan zülal və enerjini almamağımıza səbəb olur. Bunu nəzərə almalıyıq və əgər normal məşq rutininiz varsa, onu bir müddət dayandırmalısınız.

Ancaq arıqlamaq üçün idmana davam etmək lazım olduğunu düşünsək, Ramazan ayında idmana yüngül templə davam etmək olar.

Fitnes edirsinizsə, tam seanslar yerinə yarım seanslar edə bilərsiniz və bu yolla tempinizi azalda bilərsiniz.

Ramazan ayında idman etmək üçün ən yaxşı vaxt iftardan 1 və ya 3 saat sonradır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.