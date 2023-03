10 yaş cavanlaşmaq üçün botoksdan daha effektli təbii üsul - Çox ucuzdur / FOTO

Stres, qidalanma və genetik kimi faktorlar səbəbiylə erkən yaşlarda dəridə dəyişikliklər baş verə bilər. Dəyişiliklər insanın nisbətən yaşlı görünməsinə səbəb ola bilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, adətən insanlar yaxşı görünmək üçün dəridəki problemləri aradan qaldırmağa yönəlir. Dəridəki qırış problemini həll etmək üçün botoksa üstünlük verilir. Sosial mediada üzdəki qırış problemini həll etmək üçün paylaşılan üsul maraqla qarşılanıb. Sosial mediada paylaşılan reseptə görə, banan üz qırışlarından xilas olmaq üçün botoksdan daha təsirlidir. Yüzminlərlə izləyicinin marağına səbəb olan paylaşımdakı qadın fayda əldə etdiyi üsulu belə izah edir. O, bu üsulla 10 yaş cavanlaşdığını irəli sürür.

“Yaxşı yetişmiş banan alın və bananı üzünüzə çəkin. Dərinizi banan qabığı ilə masaj edin. Bu üsul indiyə qədər alacağınız ən ucuz dəriyə qulluq üsuludur. Banan qabığı soyuq olanda effekt daha yaxşı olur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.