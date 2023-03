Messi hansı klubda oynayacağına qərar verdi

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi PSJ-də qalmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Marca” qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə tərəflər artıq razılığa gəlib. Messi daha bir PSJ-də qalmağa qərar verib. Messi bundan sonra isə “İnter Mayami” ilə müqavilə imzalayacaq. “Marca” Messinin PSJ-ə ilə razılığa gəldiyi müqavilənin detallarını əldə edə bilməyib. Bununla belə, yeni müqavilədə Messinin maaşının əvvəlki müqavilədə olduğundan nisbətən çox ola biləcəyi istisna edilmir.

Messinin PSJ-dən ayrılacağı iddia edilirdi.

