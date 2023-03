Lənkəranın Liman şəhərində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin xəbərinə görə, 4 yaşlı İbrahim Fərəcli 2 gün bundan öncə evdə oynayarkən stuldan yerə yıxılıb və gicgah nahiyəsindən zədə alıb. Azyaşlı xəstəxanaya yeləşdirilib. 2 gün koma vəziyyətində qalsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

