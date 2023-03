İtaliya A seriyasında mart ayının ən yaxşı futbolçusu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Napoli"nin gürcü yarımmüdafiəçisi Xviça Kvaratsxeliyadır. Bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.Qeyd edək ki, Kvaratsxeliya bu ay A seriyasında 3 oyunda 2 qol vurub, bir məhsuldar ötürmə edib. O, fevralın da ən yaxşı oyunçusu seçilmişdi. Onun qolu da A seriyasında mart ayının ən yaxşısı seçilib.

