Bu çörəklər şəkər xəstələrinə daha çox ziyandır

Qlikemik indeks bizə müəyyən bir qidanın qanda qlükoza səviyyəsini nə qədər tez, orta və ya yavaş-yavaş artırdığını bildirir.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bu indeks 0-dan 100-ə qədər dəyişir, aşağı qidaları 55 –dən aşağı hesab edilir, bəzi tam taxıl çörəkləri də daxil ola bilər.

Həkim – endekronoloq Antonina Quriyeva bildirdi ki, bəzi çörək növləri, qan şəkərinin səviyyəsinə təsir göstərir.

Ağ çörək kimi yüksək işlənmiş un məmulatları qan şəkərinin səviyyəsini yüksəltməklə tanınırlar. Çörək karbohidratların mənbəyidir. Həzm zamanı karbohidrat bədən hüceyrələri tərəfindən əsas enerji mənbəyi kimi istifadə olunan qlükozaya parçalanır.

Bütün taxıl və ya turş xəmir kimi digər tam taxıl çörəklərinin daha aşağı qlikemik indeksə malik olduğu və buna görə də qan şəkərinin səviyyəsinə daha az təsir etdiyi məlumdur.

Ümumiyyətlə, hər dilimdə təxminən 3 qram lif olan çörəyi axtarın. Pəhrizinizdə lif miqdarının artırılması diabetin idarə olunmasına kömək edə bilər.

Ağ çörəyə üstünlük verən, lakin lif qəbulundan narahat olan insanlar yüksək lifli ağ çeşidləri sınaya bilərlər. Lakin siz həmçinin əmin olmalısınız ki, onların pəhrizində bol meyvə, tərəvəz və səhər yeməyi taxılları kimi digər liflə zəngin qidalar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.