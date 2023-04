Ramazanda yuxusuzluğa diqqət: Gündə ən azı...

Gündə ən az 5 saat yuxu sağlamlıq üçün vacibdir.

Hər bir insanın gündə ən az 5 saat yatması lazımdır. İnsandan insana dəyişən yuxu rejimi bütün sağlamlığa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadəb xəbər verir ki, böyüklərin dincəlmək üçün hər gün 6-8 saat arasında nizamlı yatması lazımdır. Ancaq gündəlik həyatın gərginliyində hər gün eyni vaxtda yatmaq mümkün olmaya bilər. Bu vəziyyət sonda bədən sisteminə mənfi təsir edərək baş ağrısı, diqqətsizlik və yorğunluğa yol açır. Xüsusilə Ramazan ayında oruc tutan şəxslərin sahur səbəbiylə yuxusu pozula bilər.

Ramazan ayında yuxusuzluğa qarşı nə etməli?

