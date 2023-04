Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində keçirilən ağır atletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimi zamanı Azərbaycan bayrağını yandıran erməni vandalı Aram Nikolyanla bağlı cinayət işi açılmayıb.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili məlumat yayıb.

O iddia edib ki, istintaqın ilkin mərhələsində işdə “cinayət tərkibinin olmadığı” məlum olub.

