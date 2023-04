Lionel Messi "Barselona”ya qayıdacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Barselona”nın prezidenti Xuan Laporta açıqlama verib. O azarkeşlərlə görüşərkən fanatlardan biri ona Messinin mümkün qayıdışı ilə bağlı sual verib. Laporta isə suala "Bəli" cavab verib.

