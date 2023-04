Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva Amerikaya tətilə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ailəsi ilə istirahətdən görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb.

Sənətçinin “Sən və mən” mahnısı fonunda hazırlanan kadrlarında həyat yoldaşı Zaur Məmmədov da yer alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

