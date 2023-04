"Barselona"nın baş məşqçisi Lionel Messinin mümkün transferi barəsində açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssis jurnalistlərə bu məsələ ilə bağlı liqanın prezidenti Xavyer Tebasa müraciət etməyi təklif edib.

“La Liqa Messini almağa icazə verəcəkmi? Bilmirəm, Tebasın özündən soruşun. Biz liqanın bütün qaydalarına əməl edəcəyik, lakin sonda bu, təkcə bizdən asılı olmayacaq”, – Xavi vurğulayıb.

