Nüşabə Ələsgərliyə dosent elmi adı verildi

Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərliyə dosent elmi adı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda müğənni Axşam.az-a açıqlamasında deyib. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində "Esdrada sənəti" kafedrasında dərs deyən ifaçı dosent olub.

"Universitetdə Elmi Şura bunu təsdiqlədi və dosent oldum" deyə, Nüşabə Ələsgərli bildirib.

Qeyd edək ki, Nüşabə Ələsgərli 2018-ci ildə "Şəfiqə Axundova yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri" adlı elmi işini müdafiə edib və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində baş müəllim işləyir.

