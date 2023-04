Xəbər verdiyimiz kimi, aprel 2-də keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. Abituriyentlər arasında ən yüksək nəticəni göstərən şagird 295.4 bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Bakı şəhər Xətai rayon 25 saylı orta məktəbin məzunu Musayeva Jasmin Sahil qızıdır.

