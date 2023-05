Türkiyəli müğənni Gülşənə 10 ay həbs cəzası verilib.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Cəza Məhkəməsi hökm çıxarıb.



Xatırladaq ki, müğənni konsertində imam hatip tərəfdarlarının ünvanına söylədiyi sözlərə görə məhkəmə qarşısına çıxarılmışdı. O, ötən ilin avqust ayının 25-də həbs edilmiş, daha sonra sərbəst buraxılmışdı. Müğənninin “xalqı kin və düşmənliyə təhrik və təhqir etmə” maddəsi ilə 1 ildən 3 ilə qədər həbsi istənilirdi.

