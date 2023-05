"Tik-Tok" sosial şəbəkəsində özünü xeyriyyəçi kimi tanıdan Hüseynov Xəqani (Xaqocan) həbs edilib.

Metbuat.az shownews.az-a istinadən xəbər verir ki, Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərari ilə H. Xəqani 10 sutka azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, Hüseynov Xəqani sosial mediada yardım videoları ilə məşhurlaşıb.

