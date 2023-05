"700 bal yoxdursa, dünya dağıldı? Xahiş edirəm ki, bu fikirlərdən uzaqlaşın".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

"Onların bilik səviyyəsi, demək olar ki, eynidir. Hansısa texniki məsələyə görə, hansısa problemə görə abituriyentlər tam şəkildə 300 balı toplamayıblar. Bu, təsadüfdür. Ola da bilər, olmaya da. Əsas odur ki, 200-dən, 290 baldan yuxarı nəticə göstərənlərin sayı çox olsun”, - deyə M.Abbaszadə qeyd edib.

