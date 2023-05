“Real Madrid” İspaniya Kubokunun qalibi oldu

“Real Madrid” 20-ci dəfə İspaniya Kral Kubokunu qazanıb.

Metbuat.az xəvər verir ki, "Real Madrid" futbol klubu İspaniya kubokunun finalında "Osasuna" komandasının 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Görüş Sevilyadakı Olimpiya Stadionunda keçirilib və bazar günü gecə başa çatıb.

"Real Madrid"in heyətində Rodriqo iki qol vurdu (2-ci və 70-ci dəqiqə). Lukas Torro "Osasuna"nın heyətində fərqlənib (58).

"Real Madrid" 2014-cü ildə Madrid komandasının finalda "Barselona"nı məğlub etdiyi (2:1) sonra ilk dəfə İspaniya kubokunu qazandı.

