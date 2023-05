Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həbsdə olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının (VİP) sədri Əli Əliyev əfv edilib.

Metbuat.az Əli Əliyevin azadlıqdan ilk fotosunu təqdim edir.

Xatırladaq ki, o, 3 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Onun cəza müddəti 2026-cı ildə bitəcəkdi.

