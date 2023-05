"Facebook" sosial şəbəkəsinin istifadəçiləri problemlə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər sosial şəbəkədə profillərə daxil olan zaman həmin şəxsə avtomatik dostluq göndərir.

Problem Azərbaycanla yanaşı, bir sıra ölkələrdə də qeydə alınıb. Şirkət problemlə bağlı açıqlama verməyib.

