Rusiyanın itkiləri açıqlandı - 445-ci gün

Ukrayna müharibənin 445-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 198 880 hərbçi, 3756 ədəd tank, 7325 ədəd zirehli döyüş maşını, 3116 ədəd artilleriya sistemi, 562 ədəd RYAS (reaktiv yaylım atəş sistemi), 314 hava hücumundan müdafiə sistemi, 308 ədəd hərbi təyyarə, 294 ədəd helikopter, 6018 ədəd avtomobil texnikası, 2696 ədəd PUA, 970 qanadlı raket, 18 gəmi/qayıq, 404 xüsusi avadanlıq itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.