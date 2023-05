ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirdi

ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Vaşinqton 46 rusiyalı fiziki şəxsi sanksiyalar siyahısına daxil edib.

Rusiyanın Baş nazirinin müavini Viktoriya Abramçenkoya, təhsil naziri Sergey Kravtsova, Rusiya Prezidentinin köməkçisi İqor Levitinə, Rusiya Prezidentinin köməkçisi - Prezidentin nəzarət şöbəsinin müdiri Dmitri Şalkova, Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalkovaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunub.

