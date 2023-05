Əməkdar incəsənət xadimi Nailə Mirməmmədlinin barelyefinin açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən - bəstəkarın 62-ci ildönümündə onun uzun illər çalışdığı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində xatirəsi anılıb və tədris verdiyi fakültədə barelyefinin qoyulub.

Qeyd edək ki, N.Mirməmmədli 2021-ci ilin yanvarında infarktdan vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.