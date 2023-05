Hamı bu toydan danışır: "30 gün 30 gecə olacaq" - FOTO

İordaniya şahzadəsi Hüseyn bin Abdullanın toyu dünyada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şahzadənin toyu və Müstəqillik Günü münasibətilə möhtəşəm şou nümayiş etdirilib. Şouda 400 pilotsuz təyyarə iştirak edib. Tədbir zamanı digər əyləncələr də təqdim edilib.

Qeyd edək ki, Şahzadə Hüseyn və Səudiyyə Ərəbistanından olan Racva Al Seif ilə nişanlanıb. Onların əsas toyu isə 1 ay sonra olacaq. Toy münasibətilə şənliklər əvvəlcədən başlayıb. Toydan günlər əvvəl xına keçirilib. Xınada gəlin və qayınananın qonaqların qarşısında əl-ələ verib əyləşməsi diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.