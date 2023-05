"WhatsApp"dan yenilik: Telefon nömrəsi əvəzinə bu görünəcək

"WhatsApp" messencerində profilə istifadəçi adı əlavə etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

İstifadəçi adı kimi də tanınan unikal istifadəçi adı əvvəlcə "parametrlər" bölməsinə keçərək, sonra profilinizə klikləməklə seçilə bilər. Güman edilir ki, yeni funksiya işə salındıqda istifadəçilər telefon nömrəsindən deyil, istifadəçi adından istifadə edərək digər insanlarla söhbətə başlaya biləcəklər. Bu, əlavə məxfiliyə töhfə verəcək.

Yenilik "WhatsApp"ın "Android" üçün beta versiyasında aktiv edilib. Onun messencerin adi versiyasında görünməsinin dəqiq tarixi məlum deyil.

