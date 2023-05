Türkiyə prezident seçkilərinin ikinci turunda seçki qutularının 99,99 faiz açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Ali Seçki Komissiyasının (YSK) sədri Ahmet Yener jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçicilərin 51,92 faizinin səsini qazanaraq Türkiyə prezidenti seçilib.

