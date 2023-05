"Böyük Türkiyə zəfər ilə, başlasın Türkiyə 100 ili..."

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz Tvitter hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, 28 mayda Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Türkiyə Örezidenti Ərdoğan qalib gəlib.

